The Girl In the Woods : Trois adolescents font face aux monstres, dès maintenant sur Peacock

À l’approche d’Halloween, Peacock élargit son catalogue dans le domaine horrifique à l’aide de la série fantastique pour adolescents The Girl in The Woods, dont l’intégralité de la première saison est mise en ligne sur la plateforme ce jeudi 21 octobre.

Inspiré par les courts métrages nous venant de Crypt TV, The Door in the Woods (2018) et sa suite The Girl in the Woods (2020), la série suit Carrie, une adolescente en fuite qui a grandit dans un culte et doit maintenant faire face à ses démons alors qu’elle se lie d’amitié avec deux jeunes, Nolan et Tasha. Le trio est formé lorsque Carrie leur apprend qu’elle vient d’un culte qui a pour mission de protéger le monde des monstres qui se trouve derrière une porte secrète dans les bois.

Alors que Carrie, Nolan et Tasha doivent affronter les monstres, l’ancien mentor de Carrie se voit confier la tâche de la retrouver pour la ramener dans sa communauté.

La distribution de cette saison 1 de The Girl in the Woods, composée de 8 épisodes, réunit Stefanie Scott (Carrie), Sofia Bryant (Tasha), Misha Osherovich (Nolan), Will Yun Lee (Arthur Dean), Reed Diamond (Hosea), Leonard Roberts (Alex) et Kylie Liya Page (Sara).