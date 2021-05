The Girlfriend Experience Saison 3 : Iris commence son expérience à Londres, ce dimanche sur Starz et lundi sur OCS

Annoncée il y a bientôt 2 ans, la saison 3 de l’anthologie The Girlfriend Experience arrive enfin sur la chaine américaine Starz. Elle fait en effet ses débuts ce dimanche avec ses deux premiers épisodes (sur un total de 10). En France, on peut la retrouver sur OCS dès lundi.

Toujours produite par Steven Soderbergh et Charles Fleishman, The Girlfriend Experience revient avec une nouvelle équipe créative aux commandes de la scénarisation. C’est ainsi Anja Marquardt (She’s Lost Control) qui est en charge de l’écrire et de la mettre en scène.

L’intrigue de cette saison 3 nous entrainera à Londres, dans le milieu des hautes technologies, auprès d’Iris (Julia Goldani Telles), une jeune neuroscientifique qui commence à explorer le monde de la « Girlfriend Experience » et se retrouve prise dans la confusion que ce genre de relation peut développer. Elle se met alors à s’interroger au sujet de ses actions, cherchant à déterminer si elle agit de son plein gré ou si elle se laisse conduire dans la direction qu’elle suit à présent.

Au casting cette saison 3 de The Girlfriend Experience, Julia Goldani Telles est entourée par Oliver Masucci, Frank Dillane, Daniel Betts, Armin Karima, Tobi Bamtefa et Jemima Rooper.

Vous pouvez retrouver les deux première saison de The Girlfriend Experience sur Amazon Prime Vidéo.

