The Good Doctor Saison 3 : Dr. Shaun de retour ce soir sur TF1, Big Little Lies repoussée en fin de soirée

Il apparait que TF1 n’a pas trouvé avec Big Little Lies un succès à la hauteur de ses attentes. Dr Shaun arrive à la rescousse dès ce soir avec les inédits de la saison 3 de The Good Doctor qui débute ainsi sur la première chaine à 21h05.

Pour rappel, la diffusion de cette saison 3 de The Good Doctor s’était arrêtée en cours de route. La série revient en reprenant à partir de l’épisode 7. Dans cette reprise, la capacité unique du Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) à s’identifier à une patiente mise dans une chambre d’isolement en raison d’une déficience immunitaire, mène à un résultat particulièrement inattendu. De leur côté, Claire Browne, Morgan Reznick et Marcus Andrews traitent un patient de douze ans, atteint d’un cancer des yeux et qui va perdre la vue après son opération. Les tensions se multiplient entre Neil Melendez et Audrey Lim.

Pour rappel, cette saison 3 de The Good Doctor se compose au total de 20 épisodes. Une saison 4 a été officiellement commandée.

Au niveau du casting, cette saison 3 réunit Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas, Hill Harper, Richard Schiff, Tamlyn Tomita, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara et Jasika Nicole.

Après la diffusion du premier épisode la semaine dernière, la saison 2 de Big Little Lies se poursuit donc avec trois épisodes par soirée, à partir de 22h50. Vous pouvez aussi retrouver ces épisodes en replay sur la plateforme de TF1, mais également sur OCS.

Tags : The Good Doctor moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.