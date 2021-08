The Good Doctor Saison 4 : Shaun Murphy fait son retour sur fond de pandémie, dès ce soir sur TF1

Le Dr Shaun Murphy reprend son stéthoscope pour une saison 4 de The Good Doctor qui est diffusée à partir de ce mercredi 25 août sur TF1 à 21h05, avec deux épisodes à la suite.

De quoi nous parle The Good Doctor Saison 4 ?

La reprise de The Good Doctor Saison 4 se fait sur fond de pandémie et très vite le Saint-Bonaventure se retrouvé submergé.

Les médecins s’isolent de leurs proches pour ne pas risquer de les contaminer. Shaun est frustré de ne pas pouvoir voir Léa, qui était sur le point de réaménager avec lui. Il héberge Park, qui ne rentre plus à Phoenix. Andrews s’est aménagé un studio dans son garage. Claire et Lim sont devenues amies, suite au décès de Melendez. De nouveaux symptômes de la Covid ne cessent de se manifester, ce qui pousse les médecins dans leurs retranchements, surtout Shaun qui déteste l’imprévu. Lim se démène pour ne pas manquer de matériel. Glassman, lui, se désespère de devoir rester enfermé chez lui et sa relation avec Debbie en souffre.

Les premiers patients contaminés arrivés à l’hôpital « pour une simple grippe » voient leur état s’aggraver. C’est notamment le cas de Mildred, dont la fille Alicia prend très souvent des nouvelles, malgré l’interdiction des visites…

Notons que selon le créateur David Shore,il est important de ne pas ignorer ce qui se produit dans le monde et de rendre hommage au personnel médical, mais qu’il a également la responsabilité d’offrir de l’évasion à ses téléspectateurs. Dès lors, au-delà des deux premiers épisodes, le reste de la saison se passe dans un monde post-pandémie.

Bande-annonce et Casting de The Good Doctor Saison 4

La saison 4 de The Good Doctor réunit Freddie Highmore, Antonia Thomas, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Christina Chang, Hill Harper, Richard Schiff et Paige Spara. Ils sont rejoints par Noah Galvin, Summer Brown, Bria Samoné Henderson et Brian Marc en tant que récurrents, qui incarnent de nouveaux résidents.

Une saison 5 pour The Good Doctor ?

Il n’y a pas d’inquiétude à avoir sur l’avenir de The Good Doctor qui a bel et bien été renouvelée pour une saison 5 qui sera diffusée à partir du 27 septembre 2021 sur la chaine américaine ABC.

