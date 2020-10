The Good Doctor Saison 4 : Dr. Shaun Murphy est de retour dans un trailer et en novembre sur ABC

En plus de Grey’s Anatomy qui revient jeudi 12 novembre avec de nouveaux épisodes sur ABC, le personnel du St. Bonaventure Hospitalfait également son retour sur la chaine de l’alphabet à partir du lundi 2 novembre pour une saison 4 de The Good Doctor.

Naturellement, le docteur Shaun Murphy et le reste des médecins vont faire face à la pandémie dans cette nouvelle saison, mais seulement durant les deux premiers épisodes.

Selon le créateur David Shore, s’il considère que c’est important de ne pas ignorer ce qui se passe dans le monde et de rendre hommage au personnel médical, il considère aussi qu’il a pour responsabilité d’offrir de l’évasion à ses téléspectateurs et le reste de la saison se focalisera ainsi sur les histoires que la série raconte habituellement.

La saison 4 de The Good Doctor réunit Freddie Highmore, Antonia Thomas, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Christina Chang, Hill Harper, Richard Schiff et Paige Spara. Ils sont rejoints par Noah Galvin, Summer Brown, Bria Samoné Henderson et Brian Marc en tant que récurrents, qui incarnent de nouveaux résidents.

