Une saison 5 pour The Good Doctor, Dr. Shaun Murphy continue de pratiquer la médecine sur ABC

The Good Doctor continuera à exercer la médecine la saison prochaine, ABC vient d’annoncer le renouvellement de la série pour une saison 5.

Lancée en septembre 2017 sur le network américain, The Good Doctor suit Shaun Murphy, incarnée par Freddie Highmore, un jeune docteur autiste savant qui travaille au prestigieux Saint Bonaventure Hospital de San José. La série nous dépeint ainsi son quotidien professionnel et personnel et les défis qu’il doit relever.

Succès de la chaine depuis sa première saison, The Good Doctor est actuellement le show numéro 1 de sa case horaire, le lundi à 22 h, réunissant 7,1 millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion. Après 35 jours (avec les autres plateformes où l’on peut visionner l’épisode), la saison 5 attire en moyenne 12,1 millions de personnes.

David Shore occupe toujours le poste de showrunner sur la série qui comprend dans sa distribution, autour de Freddie Highmore, Antonia Thomas, Beau Garrett, Hill Harper, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang et Paige Spara.

ABC diffuse actuellement les derniers épisodes de la saison 4 de The Good Doctor qui touchera donc à sa fin le 17 mai. En France, les trois premières saisons sont à ce jour disponibles sur Amazon Prime Video et la série est diffusée sur TF1.

