The Good Fight Saison 5 : Cush Jumbo annonce son départ de la série

Alors que la saison 4 de The Good Fight a été coupée court et que les intrigues devront attendre la saison 5 pour être conclues, une autre mauvaise nouvelle attend les spectateurs de la série, puisque Cush Jumbo vient d’annoncer qu’elle ne reviendra pas.

Du moins, elle quitte la série dès à présent et elle ne sera pas de retour en tant que régulière dans la récemment commandée saison 5 de The Good Fight. Cela dit, l’actrice britannique qui interprète Lucca Quinn depuis la saison 7 de The Good Wife pourrait revenir pour boucler l’intrigue de son personnage.

Ceci n’est néanmoins pas garanti. Si Cush Jumbo n’est pas disponible au moment où le tournage reprendra, elle risque de ne simplement pas revenir faire ses adieux. Étant donné que toute l’industrie de la télévision est en pause actuellement, il est impossible de déterminer comment les choses vont s’agencer dans un futur proche. Quoi qu’il en soit, l’actrice en a fini pour le moment avec la série.

Elle n’est d’ailleurs pas la seule. Rappelons qu’il fut également annoncé il y a peu de temps que Delroy Lindo (qui joue Adrian Boseman) quittait également The Good Fight après cette saison 4. Pour lui aussi, il n’est pas encore dit qu’il sera possible d’être disponible pour venir tourner une scène d’adieux.

