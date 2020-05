Une saison 5 pour The Good Fight, Diane Lockhart continue le combat sur CBS All Access

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs de The Good Fight, Diane Lockhart n’a pas dit son dernier mot ! CBS All Access vient d’annoncer le renouvellement de la série pour une saison 5.

Cette nouvelle fut accompagnée d’une actualisation de la situation de la saison 4 de The Good Fight, dont le tournage a été stoppé à cause du COVID-19. Initialement, les plans étaient de diffuser la saison4 en 2 parties, mais il a finalement été décidé que les 3 derniers épisodes restants à mettre en boite de cette saison 4 ne verront tout simplement pas le jour. Ainsi, le dernier épisode de la saison sera mis en ligne sur le service de streaming le jeudi 28 mai.

Naturellement, cela signifie que la quatrième saison de The Good Fight n’arrivera pas à une sorte de forme de conclusion pour son histoire, mais que les King peuvent poursuivre l’aventure avec une saison 5.

La saison 4 de The Good Fight suit Reddick, Boseman & Lockhart ayant dû accepter la fusion avec un gros cabinet, et ainsi devenir une filiale de STR Laurie après avoir perdu leur plus gros client et vu leur réputation être ternie.

En plus de découvrir qu’ils ont bien moins de libertés, Diane Lockhart et ses collègues mènent une investigation sur l’émergence d’un mystérieux « Memo 618 ».

