The Good Fight Saison 5 : Diane et ses associés sont de retour dans un trailer et dans deux semaines sur Paramount+

Presque un an après la diffusion de la quatrième saison, Paramount+ (anciennement CBS All Access) se prépare à lancer la saison 5 de The Good Fight. La série judiciaire dérivée de The Good Wife reviendra en effet avec de nouveaux épisodes à partir du jeudi 24 juin, avec un épisode mis en ligne par semaine.

La saison 5 de The Good Fight verra donc Diane (Christine Baranski) forcée de se questionner sur sa légitimité à aider à diriger une firme afro-américaine avec Liz (Audra McDonald) après le départ de deux de leurs avocats principaux. En parallèle, Marissa (Sarah Steele) et le cabinet se retrouvent liés à Hal Wackner (Mandy Patinkin), un habitant de Chicago qui décide d’ouvrir sa propre salle d’audience au fond d’un magasin de reprographie.

La saison 5 de The Good Fight met à l’affiche Christine Baranski, Audra McDonald, Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi, Zach Grenier et Charmaine Bingwa. Ils sont rejoints par Mandy Patinkin (Homeland) qui a signé pour une saison.



Rappelons que Cush Jumbo et Delroy Lindo ont tous les deux quitté la série, mais seront de retour dans le premier épisode en tant que guest stars pour conclure la storyline de leurs personnages. Cela aurait dû se produire en saison 4, mais la production a dû être stoppée trois épisodes plus tôt en raison de la pandémie. Robert et Michelle King sont toujours showrunners sur la série, co-créée avec Phil Alden. La série est disponible en France sur Amazon Prime Video.

