Une saison 6 pour The Good Fight, Diane et ses collègues poursuivent leurs affaires sur Paramount+

Au début de ce mois de juillet, Paramount+ a signé un nouveau contrat de développement avec Robert et Michelle King qui a mené au renouvellement dans la foulée de Evil pour une saison 3 et qui assure à présent que The Good Fight se poursuive.

En effet, après la diffusion de quatre épisodes de la saison 5 du spin-off de The Good Wife, nous avons la confirmation que la fin n’est pas imminente pour Diane Lockhart (Christine Baranski) et ses collègues. The Good Fight a été officiellement reconduite pour une saison 6.

Pour rappel, dans la saison 5 de The Good Fight, Diane est forcée de se questionner sur sa légitimité à aider à diriger une firme afro-américaine avec Liz (Audra McDonald) après le départ de deux de leurs avocats principaux — Cush Jumbo et Delroy Lindo ont tous les deux quitté le show. En parallèle, Marissa (Sarah Steele) et le cabinet se retrouvent liés à Hal Wackner (Mandy Patinkin), un habitant de Chicago qui décide d’ouvrir sa propre salle d’audience au fond d’un magasin de reprographie.

Ainsi, le casting régulier de la série réunit actuellement Christine Baranski, Audra McDonald, Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi, Zach Grenier, Charmaine Bingwa et Mandy Patinkin — ce dernier n’ayant signé que pour une saison.

Pour le moment, le nombre d’épisodes commandés pour la saison 6 de The Good Fight n’a pas été officialisé. En ce qui concerne la saison 5, elle en compte 10 au total et se poursuit donc sur Paramount+ jusqu’au 26 aout.

Pour terminer, signalons que la série est pour le moment toujours disponible en France sur Amazon Prime Video — du moins, les trois premières saisons à l’heure actuelle.

