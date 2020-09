The Good Lord Bird : Ethan Hawke sera l’abolitionniste John Brown, en octobre sur Showtime

Annoncée originellement pour cet été, mini-série évènement avec The Good Lord Bird qui met en scène Ethan Hawke a été repoussée à cet automne. Showtime la diffusera ainsi à partir du dimanche 4 octobre.

Hawke tient le premier rôle, mais il est également crédité en tant que créateur de The Good Lord Bird, produisant en collaboration avec Blumhouse Productions cette adaptation du roman du même nom écrit par James McBride (L’oiseau du bon dieu en France) et titulaire du National Book Award for Fiction.

Mélangeant fiction et faits historiques, la mini-série racontée du point de vue d’Onion (Joshua Caleb Johnson-Lionel), un jeune esclave, nous parle du combat de John Brown (Ethan Hawke) et de ses alliés abolitionnistes durant une série de violentes confrontations dans le territoire du Kansas qui opposa, de 1854 à 1861, ceux qui voulaient maintenir l’esclavage et ceux qui désiraient y mettre un terme. Des évènements qui menèrent directement à la guerre de Sécession.

Au casting de The Good Lord Bird, Ethan Hawk sera entouré par Daveed Diggs, Wyatt Russell, Joshua Caleb Johnson-Lionel, McKinley Belcher III et Rafael Casal. David Morse, Steve Zahn, Maya Hawke, Wyatt Russell et Orlando Jones sont également annoncés en récurrents.

Tags : Showtime moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.