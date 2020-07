Une saison 7 pour The Good Witch, Un Soupçon de magie poursuit sur Hallmark

Voilà une dizaine de jours que la diffusion de la saison 6 de The Good Witch est arrivée à sa fin sur la chaine américaine Hallmark. Cela ne marquera pas la conclusion de la série, puisqu’elle vient d’être renouvelée pour une saison 7.

Lancée il y a maintenant 13 ans sous la forme d’une série de téléfilms, The Good Witch est devenue une série régulière en 2015 et s’est imposée depuis comme étant un des succès de Hallmark. La saison 6 s’est une fois de plus révélée être une des plus suivies par les femmes entre 25 et 54 ans et le public global sur le câble basique avec 2,8 millions de téléspectateurs en moyenne — soit la meilleure saison depuis ses débuts.

Ce succès se poursuit donc en dépit du fait que The Good Witch a perdu un membre régulier de la distribution, puisque cette saison 6 a été la première sans Bailee Madison (aka Grace Russell). Cela dit, le casting s’est agrandi avec l’arrivée de Katherine Barrell (Wynonna Earp) auprès de Sarah Power, James Denton, Catherine Disher, Scott Cavalheiro, Kylee Evans et Marc Bendavid.

À noter que, à l’heure actuelle, s’il est confirmé que The Good Witch reviendra en 2021, Hallmark n’a pas encore communiqué au sujet de l’habituel épisode d’Halloween.

