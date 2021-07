Pas de saison 8 pour The Good Witch, Un Soupçon de magie s’arrête sur Hallmark

En cours de diffusion depuis la mi-mai sur la chaine américaine Hallmark, la saison 7 de The Good Witch — ou un Soupçon de Magie en France — est désormais officiellement la dernière. La série s’arrêtera ainsi le 25 juillet et ne reviendra pas pour une saison 8.

Lancée il y a maintenant 13 ans sous la forme d’une série de téléfilms, The Good Witch est devenue une série régulière en 2015 et s’est imposée depuis comme étant un des succès de Hallmark. Au total, il y a donc eu 7 téléfilms plus 7 saisons régulières (et 5 téléfilms spéciaux pour Halloween), ce qui fait un total de 82 épisodes.

Si vous n’êtes pas familier avec Un Soupçon de Magie, elle met en scène Catherine Bell dans la peau de la bonne sorcière Cassie Nightingale qui, quand la série débute, vit dans la petite ville de Middleton avec sa fille adolescente Grace (Bailee Madison). C’est là qu’elle rencontre Sam Radford (James Denton), médecin et père d’un adolescent qui soupçonne qu’il se passe quelque chose d’étrange chez les Nightingale.

Au casting de Un Soupçon de Magie, nous avions donc Catherine Bell, Bailee Madison et James Denton, mais aussi Rhys Matthew Bond, Catherine Disher, Anthony Lemke, Kylee Evans, Peter MacNeill, Sarah Power, Dan Jeannotte, Marc Bendavid, Scott Cavalheiro et Katherine Barrell.

En France, vous pouvez la retrouver sur Netflix (5 saisons à l’heure actuelle) et Salto (deux saisons pour le moment). Elle a également été diffusée sur M6 et Gulli.

