The Grave : Une série israélienne entre enquête et science fiction, dès aujourd’hui sur Salto

Salto nous invite à plonger dans une enquête aux phénomènes inexplicables avec la série israélienne The Grave, qui est disponible sur la plateforme de streaming à partir de ce 4 mars.

Création de Omri Givon et Nimrod Eldar, l’investigation de The Grave commence après un tremblement de terre, quand trois squelettes humains sont découverts au fond d’une fosse dans une réserve naturelle. L’ADN de ces squelettes révèle qu’ils appartiennent à des personnes en vie… Il s’agit de Yoel, un garde forestier qui élève seul son fils, Avigail une jeune femme incarcérée pour homicide et Niko, un mentaliste reconnu.

Comment peut-on être mort et vivant à la fois ? Ces personnes cachent-elles un lourd secret ou la réalité n’est tout simplement pas celle que l’on croit ? Pour résoudre cette enquête, la commissaire Chava va devoir regarder au-delà des apparences.

Cette saison de The Grave se compose de huit épisodes et réunit Nadav Nates, Michal Kalman, Tzahi Halevi, Shalom Michaelshvili, Liana Ayun

