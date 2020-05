The Great : Elle Fanning devient impératrice de la Russie, dès à présent sur Hulu et en juin sur STARZPLAY

Après la mini-série Catherine The Great proposée par Sky Atlantic et HBO avec Helen Mirren il y a quelques mois, c’est au tour de Hulu de nous offrir avec The Great une série nous entrainant dans la vie de l’impératrice. Elle arrive sur la plateforme de streaming américaine ce vendredi 15 mai et sera disponible en France un mois plus tard, à partir du 18 juin sur STARZPLAY.

Création de Tony McNamara (La Favorite), The Great est un drame satirique et comique sur l’ascension de la Grande Catherine, du statut d’outsider à celui d’impératrice au règne le plus long de l’histoire de la Russie.

Cette première saison présente une histoire romancée et anachronique d’une jeune fille idéaliste et romantique, qui arrive en Russie pour un mariage arrangé avec l’empereur Pierre. Espérant l’amour et le soleil, elle trouve à la place un monde arriéré, dangereux et dépravé qu’elle décide de changer. Pour cela, elle doit tuer son mari, se battre contre l’église, dérouter les militaires et s’attirer les faveurs de la cour. La série propose une histoire très moderne du passé qui englobe les nombreux rôles de la Reine: amante, enseignante, souveraine, amie et combattante.

Au niveau de son casting, The Great réunira Elle Fanning et Nicholas Hoult dans les premiers rôles et ils sont accompagnés par Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge et Sacha Shawan.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.