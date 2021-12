The Great Saison 2 : Le règne de Catherine se poursuit dès ce dimanche sur StarzPlay

Un mois après avoir fait son retour sur le service de streaming américain Hulu, la satire simili-historique The Great revient en France avec sa saison 2 qui débute ce dimanche sur la plateforme Starzplay.

De quoi parle The Great ?

Création de Tony McNamara, scénariste du film La Favorite, The Great est un drame satirique et comique sur l’ascension de la Grande Catherine, du statut d’outsider à celui d’impératrice au règne le plus long de l’histoire de la Russie.

La première saison présente une histoire romancée et anachronique d’une jeune fille idéaliste et romantique, qui arrive en Russie pour un mariage arrangé avec l’empereur Pierre. Espérant l’amour et le soleil, elle trouve à la place un monde arriéré, dangereux et dépravé qu’elle décide de changer. Pour cela, elle doit tuer son mari, se battre contre l’église, dérouter les militaires et s’attirer les faveurs de la cour. La série propose une histoire très moderne du passé qui englobe les nombreux rôles de la Reine: amante, enseignante, souveraine, amie et combattante. La saison 2 continuera donc de nous relater l’histoire de Catherine.



À venir dans la saison 2 de The Great

Dans la saison 2 de The Great, Catherine prend enfin le contrôle du trône, mais si mettre son mari sur le côté fut demandant, ce n’est rien face à ce qui l’attend. Libérer un pays qui ne veut pas l’être n’est pas aisé. Elle est confrontée à sa cour, son équipe et même sa mère (jouée par Gillian Anderson). De son côté, son mari évolue doucement et pourrait même devenir un allié. Catherine va apprendre que pour changer un pays, il faut changer avec lui, et qu’il y a une différence entre idéalisme et illusion.

Au casting de The Great, on retrouve donc Elle Fanning dans la peau de Catherine et Nicholas Hoult dans celle de l’empereur Pierre. Ils sont entourés par Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi et Belinda Bromilow. Gillian Anderson apparaitra en guest star.