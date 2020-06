The Handmaid’s Tale Saison 4 : Hulu tease le retour de la série dystopique pour 2021

Comme de nombreuses autres séries, The Handmaid’s Tale a vu son tournage être interrompu à cause du COVID-19. Cela n’empêche néanmoins pas Hulu de teaser le retour prochain de la série avec sa saison 4. Cependant, on ne reconnectera pas avec June en 2020, mais en 2021.

Adaptation libre du roman de Margaret Atwood qui a par ailleurs donné le jour à une suite intitulée Les Testaments, The Handmaid’s Tale prend place dans un futur dystopique où la religion domine la politique dans un régime totalitaire où les femmes sont asservies. L’histoire suit June (Elisabeth Moss), une servante habillée d’amples robes écarlates dont le rôle est la reproduction humaine.

La saison 3 de The Handmaid’s Tale se terminait en laissant June gravement blessée dans la forêt, mais également emportée par un groupe de servantes. Si peu a encore été dévoilé sur la saison 4, et que ce teaser contient très peu d’inédits, pas de doute que June survit à cet évènement et est toujours aussi déterminée à mener une révolution pour faire tomber le système en place.

The Handmaid’s Tale (disponible en DVD) met à l’affiche Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Ann Dowd, O. T. Fagbenle, Max Minghella, Samira Wiley, Bradley Whitford et Amanda Brugel.

