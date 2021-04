The Handmaid’s Tale Saison 4 : June est l’ennemie public numéro un dans le trailer et en avril sur Hulu et OCS

Comme de nombreuses autres séries, The Handmaid’s Tale a vu son tournage être interrompu à cause du COVID-19, et son retour sur le petit écran repoussé. L’attente est bientôt terminée, avec un lancement de la saison 4 annoncée pour le mercredi 28 avril (avec comme d’habitude la mise en ligne de trois épisodes) et disponible dès le lendemain chez nous sur OCS.

Adaptation libre du roman de Margaret Atwood qui a par ailleurs donné le jour à une suite intitulée Les Testaments, The Handmaid’s Tale prend place dans un futur dystopique où la religion domine la politique dans un régime totalitaire où les femmes sont asservies. L’histoire suit June (Elisabeth Moss), une servante habillée d’amples robes écarlates dont le rôle est la reproduction humaine.

Dans la saison 4 comprenant 10 épisodes, June se révolte contre Gilead en assumant son rôle de leader rebelle, et devient ainsi l’ennemie public numéro un. Les risques qu’elle prend la place face à d’inattendus et dangereux challenges. Sa quête de justice et de revanche menace de la consommer et détruire les plus importantes relations qu’elle entretient.

The Handmaid’s Tale (disponible en DVD) met à l’affiche Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford et Sam Jaeger.

