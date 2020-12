Une saison 5 pour The Handmaid’s Tale, la servante écarlate continue son combat sur Hulu

Alors que nous devrions découvrir la saison 4 de The Handmaid’s Tale en 2021, Hulu nous annonce déjà le renouvellement de la série avec une saison 5. June va donc poursuivre son combat encore pour quelques temps.

Inspirée par le roman de Margaret Atwood qui possède maintenant une suite, The Handmaid’s Tale prend place dans un monde dystopique appelé Gilead, une société totalitariste (anciennement les États-Unis) et suit ainsi June (Elisabeth Moss), une servante écarlate, dont le rôle est dédié à la reproduction.

June s’est affirmée au fil des saisons comme une combattante et, en saison 4 actuellement en tournage, elle continue son combat contre Gilead en tant que leader mais les risques qu’elle prend entraine de nouveaux dangers et risques. Sa quête de justice et de vengeance menace de la consumer et de détruire tout ce qui l’entoure.

Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford et Sam Jaeger font partie de la distribution de The Handmaid’s Tale dont les trois premières saisons sont disponible en streaming sur Canal+ et en DVD.

