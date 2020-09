The Haunting of Bly Manor se dévoile à l’aide d’un trailer angoissant à un mois de sa mise en ligne

Après l’adaptation libre du roman de Shirley Jackson pour The Haunting of Hill House, le nouvel opus de la série d’anthologie « The Haunting » s’inspire de l’œuvre d’Henry James pour sa seconde saison, The Haunting of Bly Manor qui se dévoile dès à présent avec un trailer. Netflix mettra en ligne les épisodes le 9 octobre.

S’inspirant donc de la nouvelle fantastique Le Tour d’Écrou déjà multiple fois portée à l’écran (dont un film également sorti cette année), The Haunting of Bly Manor se centre sur une jeune gouvernante qui vient d’être engagée par un homme pour s’occuper de sa nièce et de son neveu dans la maison familiale de campagne après qu’il se soit devenu leur tuteur légal. La jeune femme arrive alors à Bly, et commence à voir des choses étranges. Elle soupçonne rapidement que le lieu est hanté.

Derrière cette nouvelle saison, on retrouve de nouveau le réalisateur et scénariste Mike Flanagan et le producteur Trevor Macy, déjà responsable de la première saison et maintenant sous contrat avec Netflix pour plusieurs années. Notons que le duo de cinéaste a par ailleurs signé l’adaptation cinématographique de Doctor Sleep, sortie en novembre dernier.

The Haunting of Bly Manor met à l’affiche Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T’Nia Miller, Catherine Parker, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith, Amelia Eve et Tahirah Sharif

