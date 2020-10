The Haunting of Bly Manor : Maison hantée et romance gothique, dès maintenant sur Netflix

L’anthologie horrifique et gothique The Haunting of… est de retour avec sa seconde saison sur Netflix. Nous pouvons ainsi découvrir dès à présent l’intégralité de The Haunting of Bly Manor sur la plateforme de streaming.

De nouveau dirigée par le réalisateur et scénariste Mike Flanagan, l’équipe de The Haunting of Hill House s’est réunie pour une histoire s’inspirant de la nouvelle fantastique Le Tour d’Écrou.

Nous partons dans l’Angleterre des années 1980. Après la mort tragique d’une jeune fille au pair, Henry Wingrave (Henry Thomas) engage une gouvernante américaine inexpérimentée (Victoria Pedretti) pour s’occuper de sa nièce et de son neveu (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth). Ces deux orphelins résident à Bly Manor avec le responsable du domaine Owen (Rahul Kohli), la gardienne Jamie (Amelia Eve), et l’intendante Mrs Grose (T’Nia Miller). Mais le manoir regorge de faux-semblants, et des siècles de sombres secrets n’attendent que d’être exhumés au fil de cette terrifiante romance gothique sur l’amour et le deuil. Car à Bly Manor, les morts ne sont pas tous des disparus…

Au casting de cette saison de The Haunting of Bly Manor, nous trouvons Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T’Nia Miller, Catherine Parker, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith, Amelia Eve et Tahirah Sharif.

