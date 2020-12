Pas de saison 3 pour The Haunting of… pour le moment, il n’y a aucun plan pour la suite de l’anthologie Netflix

Bien que The Haunting of Bly Manor a été mise en ligne au début du mois d’octobre, Netflix n’a pas encore communiqué au sujet d’une potentielle saison 3. Un temps d’attente qui n’est pas forcément étonnant avec le service de streaming, mais le créateur du show explique à présent le délai.

Concrètement, il n’y a aucun plan pour une saison 3 de The Haunting of…, Mike Flanagan l’a affirmé sur Twitter. Il ne rejette pas complètement l’idée de revenir travailler sur l’anthologie dans le futur, mais il ne compte pas le faire prochainement. D’ailleurs, son planning est plein pour un bon moment. Après tout, Noah Hawley a suivi une route similaire avec Fargo et a fini par revenir pour faire une saison 4 cet automne, trois ans après la précédente.

La collaboration entre Flanagan et Netflix n’est pas pour autant mise en pause, étant donné que le scénariste/réalisateur vient de terminer le tournage de Midnight Mass, sa nouvelle série d’horreur pour la plateforme. Dans celle-ci, nous pourrons retrouver de nombreux visages familiers comme Kate Siegel, Annabeth Gish, Henry Thomas ou encore Rahul Kohli qui sont apparus dans The Haunting of Hill House et/ou The Haunting of Bly Manor. L’histoire nous entrainera cette fois dans une petite communauté isolée sur une île qui est touchée par des évènements surnaturels après l’arrivée d’un prêtre mystérieux. Le casting rassemble également Zach Gilford, Hamish Linklater, Michael Trucco et Samantha Sloyan.

At the moment there are no plans for more chapters. Never say never, of course, but right now we are focused on a full slate of other @intrepid projects for 2021 and beyond. If things change we will absolutely let everyone know! https://t.co/WkkSwsnFlm — Mike Flanagan (@flanaganfilm) December 23, 2020

Si vous n’êtes pas familiers avec The Haunting of Bly Manor, l’histoire s’inspire de la nouvelle fantastique Le Tour d’Écrou et nous entraine dans l’Angleterre des années 1980. Après la mort tragique d’une jeune fille au pair, Henry Wingrave (Henry Thomas) engage une gouvernante américaine inexpérimentée (Victoria Pedretti) pour s’occuper de sa nièce et de son neveu (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth). Ces deux orphelins résident à Bly Manor avec le responsable du domaine Owen (Rahul Kohli), la gardienne Jamie (Amelia Eve), et l’intendante Mrs Grose (T’Nia Miller). Mais le manoir regorge de faux-semblants, et des siècles de sombres secrets n’attendent que d’être exhumés au fil de cette terrifiante romance gothique sur l’amour et le deuil. Car à Bly Manor, les morts ne sont pas tous des disparus…

