The Head : Une station de recherche dans l’Antarctique en plein mystère meurtrier, dans deux semaines sur Canal+

Pour terminer ce mois de septembre avec un peu de mystère, Canal+ s’apprête à lancer la nouvelle série The Head, un thriller espagnol qui nous plonge dans une enquête sanglante au Pôle Sud dans deux semaines, dès le 24 septembre prochain.

Créée par David Pastor et Àlex Pastor (Incorporated), The Head est donc une série à suspense qui nous entraine dans l’Antarctique, au sein de la station de recherche internationale Polaris VI où l’on trouve des scientifiques poursuivant des recherches sur le changement climatique.

Tout débute à l’approche de l’hiver. Polaris VI va être plongée dans la pénombre et seule une petite équipe de scientifiques reste sur place. Six mois plus tard, alors que le commandant revient à la station, il a la surprise de découvrir que plusieurs des scientifiques ont été assassinés et que d’autres ont tout bonnement disparu. Seule reste Maggie, une jeune femme vraisemblablement traumatisée par ce qu’il s’est passé.

Au niveau du casting, cette première saison de The Head se composant de 6 épisodes rassemble Alvaro Morte de La Casa de Papel, ainsi que John Lynch, Katharine O’Donnelly, Tomohisa Yamashita, Laura Bach, Sandra Andreis et Hannes Fohlin.

