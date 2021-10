Une saison 2 pour The Head, retour en isolement l’année prochaine

Véritable succès dans le domaine de la production indépendante, la série The Head ne se limitera pas à une seule saison (disponible sur MyCanal). La saison 2 est en effet non seulement dès à présent confirmée, elle entre également en pré-production.



De quoi parle The Head ?

Créée par David Pastor et Àlex Pastor (Incorporated), The Head est une série à suspense qui, dans sa première saison, nous entraine dans l’Antarctique, au sein de la station de recherche internationale Polaris VI où l’on trouve des scientifiques poursuivant des recherches sur le changement climatique. Tout débute à l’approche de l’hiver. Polaris VI va être plongée dans la pénombre et seule une petite équipe de scientifiques reste sur place. Six mois plus tard, alors que le commandant revient à la station, il a la surprise de découvrir que plusieurs des scientifiques ont été assassinés et que d’autres ont tout bonnement disparu. Seule reste Maggie, une jeune femme vraisemblablement traumatisée par ce qu’il s’est passé.

En saison 2…

En saison 2, le concept reste le même, mais le décor change. Si les détails de l’intrigue ne sont pas dévoilés pour le moment, celle-ci prendra place sur un paquebot au milieu de l’océan. Une nouvelle forme d’isolement donc.

Déjà chargé de la réalisation de la première saison, Jorge Dorado repassera derrière la caméra pour la saison 2 qui sera cette fois scénarisée par Mariano Baselga (The Boarding School) et Jordi Galcerán (The Grönholm Method, Burundanga).