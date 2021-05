The Hot Zone: Anthrax : Nat Geo dévoile les premières images et une date pour sa saison 2 avec Daniel Dae Kim et Tony Goldwyn

Après une première saison (disponible sur Salto) sur la menace Ebola avec Julianna Margulies, The Hot Zone fera son retour pour une saison 2 sur National Geographic, revenant sur les attaques au bacille du charbon datant de 2001.

Cette seconde saison sera diffusée à partir du dimanche 28 novembre, dernière soirée du week-end de Thanksgiving, et l’intégralité de la minisérie est diffusée sur trois soirées consécutives.

Avec toujours Kelly Souders et Brian Peterson en producteurs exécutifs, The Hot Zone: Anthrax prendra spécifiquement place quelques semaines après le 11 septembre. L’Amérique est alors frappée par un autre acte de terrorisme lorsque des enveloppes contaminées au bacille du charbon sont envoyées en Floride, à Washington DC et New York, emportant cinq vies et causant la panique dans le pays. Matthew Ryder (Daniel Dae Kim) est un agent du FBI spécialisé en microbiologie qui, trois semaines après les attentats du 11 septembre, risque sa carrière pour convaincre ses supérieurs que le pays est de nouveau sous attaque. Une équipe improbable de scientifiques, d’agents du FBI et du gouvernement va alors progressivement se fixer sur un suspect…

La distribution est complété par Tony Goldwyn (Scandal) qui endosse le rôle de Bruce Ivins, un brillant microbiologiste qui se retrouve mêlé à la traque, mais aussi Harry Hamlin, Dylan Baker, Ian Colletti, Dawn Olivieri et Denyce Lawton,

