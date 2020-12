The Hot Zone : Julianna Margulies veut stopper l’épidémie d’Ebola, dès à présent sur Salto

Déjà diffusée l’an passé sur la chaine National Geographic France, la mini-série The Hot Zone est disponible à partir de ce mardi 15 décembre sur le service français de vidéo à la demande Salto

Comprenant six épisodes, The Hot Zone est une adaptation du livre de non-fiction du même nom écrit par Richard Preston qui revient aux origines du virus Ebola, virus mortel extrêmement contagieux de la forêt tropicale d’Afrique centrale, ainsi que de son apparition sur le sol américain.

L’histoire commence en 1989 et suit la scientifique de l’armée américaine Nancy Jaax (Julianna Margulies), qui est confrontée à la possibilité d’une épidémie potentiellement mortelle d’Ebola. Jaax, une pathologiste vétérinaire, identifie pour la première fois l’ébolavirus après son apparition chez des singes dans une installation abritant des primates en quarantaine dans la banlieue de Washington, DC5. Elle travaille alors avec une équipe d’intervention spéciale secrète et tente de freiner l’épidémie avant qu’elle ne se propage à la population humaine, au péril de sa vie.

Avec Kelly Souders et Brian Wayne Peterson en tant que showrunners, The Hot Zone réunit autour de Julianna Margulies (The Good Wife), Noah Emmerich (The Americans), Liam Cunningham (Game of Thrones), Topher Grace (BlacKkKlansman), Paul James (Greek), Nick Searcy (Justified), Robert Wisdom (The Wire), Robert Sean Leonard (House), Grace Gummer (Mr Robot) et James D’Arcy (Agent Carter).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.