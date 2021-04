Innocent Saison 1 : Une mort accidentelle plonge un homme dans la tourmente, dès maintenant sur Netflix

Continuant d’adapter les romans d’Harlan Coben à travers toute l’Europe, Netflix se tourne cette fois vers l’Espagne pour The Innocent dont l’intégralité des épisodes est dès aujourd’hui disponible sur la plateforme de streaming.

Ainsi, après Intimidation et Dans les bois, c’est au tour du roman de l’auteur américain paru en France simplement sous le titre Innocent de se voir adapter en minisérie par Oriol Paulo.

L’histoire de The Innocent débute quand, en s’interposant dans une bagarre, Mateo (Mario Casas) tue un homme. Il se retrouve envoyé en prison. Neuf ans plus tard, il sort et commence à refaire sa vie avec sa femme, Olivia (Aura Garrido). Un jour, alors qu’Olivia est en voyage d’affaires, elle reçoit un coup de téléphone qui va pousser Mateo à se lancer dans une quête de vérité. Enquêtant sur un suicide, Lorena Ortiz (Alexandra Jiménez) va s’intéresser aux agissements de Mateo.

Au niveau de la distribution, The Innocent rassemble donc Mario Casas, Aura Garrido et Alexandra Jiménez, mais aussi José Coronado, Susi Sánchez, Juana Acosta, Gonzalo de Castro, Ana Wagener, Miki Esparbé, Martina Gusmán, Jordi Coll, Josean Bengoetxea, Xavi Sáez et Anna Alarcón.

