The King Saison 1 : une guerre de gangs débute à Varsovie ce soir sur Canal+

Direction la Pologne avec The King (Krol dans sa version originale), une nouvelle série que Canal+ présente comme une sorte de Peaky Blinders, soit un show historique inspiré librement de la vérité qui nous parle de gangsters qui ont de la classe. C’est à découvrir dès ce soir à partir de 21h05.

De quoi parle The King ?

Adaptation de The King of Warsaw, un roman à succès de l’écrivain polonais Szczepan Twardoch qui participe à l’écriture de cette saison 1 aux côtés de Lukasz M. Maciejewski et Dana Lukasińska, The King nous entraine durant l’entre-deux-guerres à l’époque où Varsovie se rêvait en « Paris de l’Est ».

L’intrigue prend ainsi place en 1937, en Pologne. Dans un contexte politique national et international troublé, Buddy Kaplica, ancien combattant, militant socialiste devenu gangster, règne sur la pègre de la ville à la tête de la puissante mafia juive. Son adjoint, Jakub Szapiro, est un boxeur qui rêve secrètement de prendre la place de Kaplica. Jakub Szapiro se prépare avec application pour son combat, qui sera sa dernière apparition sur le ring. Mais les rues de Varsovie sont le théâtre de violents affrontements entre militants des mouvements d’extrême-droite et ceux de l’extrême-gauche, ce qui encourage certains militaires, proches du pouvoir, à préparer un coup d’État.

Qui est au casting de cette saison 1 de The King ?

Cette première saison de The King se compose de 8 épisodes dans lesquels nous croisons Lena Gora, Mikolaj Kubacki, Piotr Pacek, Aleksandra Pisula, Pawel Wolak, Arkadiusz Jakubik, Borys Szyc, Michal Zurawski, Andrzej Klak, Barbara Kurzaj, Krzysztof Pieczynski, Adam Bobik, Magdalena Boczarska, Jacek Braciak, Michal Michalak, Kacper Szabela, Michal Kowalski, Marcin Pempus, Andrzej Seweryn, Piotr Żurawski, Kacper Olszewski, Maciej Póltorak et Adam Ferency.

