The Last Kingdom : Netflix commande un film après la conclusion de la série en saison 5

Destiny is All! L’aventure épique d’Uhtred of Bebbanburg approche de sa conclusion. Netflix a annoncé en mai que la saison 5 de The Last Kingdom serait également la toute dernière. Nous n’avons pas encore de date pour sa mise en ligne, mais il apparait qu’elle ne marquera pas la fin de l’histoire.

En effet, quand cette saison 5 de The Last Kingdom sera proposée aux abonnés de la plateforme de streaming, un film de deux heures réalisé par Edward Bazalgette et scénarisé par Martha Hillier entrera en production à Budapest. Les détails sur l’intrigue sont naturellement tenus sous silence pour le moment, mais le titre a été dévoilé : Seven Kings Must Die.

Bien entendu, il a bien été confirmé par Alexander Dreymon en personne — qui est également producteur sur le film — qu’il reprendra le rôle d’Uthred, et il ne sera pas le seul à faire son retour. Sans surprise, le casting accueillera pour l’occasion de nouveaux visages.

En ce qui concerne la saison 5 de The Last Kingdom, il a été confirmé que celle-ci offrira bien une réelle conclusion à la série. Peut-être que le film se concentrera sur une période passée qui n’a pas été racontée jusque-là.

Si vous n’êtes pas familier avec cette adaptation des Chroniques saxonnes de Bernard Cornwell, The Last Kingdom suit Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon) dont le père a été tué par les Vikings. Enfant, il a été kidnappé par Earl Ragnar (Peter Gantzler) qui l’a élevé comme son fils. Quand Ragnar est tué des années plus tard, Uhtred décide de se venger et de récupérer les terres qui lui reviennent de droit. Cela se révèle être plus difficile qu’il ne le croit. Uhtred est alors pris au cœur du conflit entre Saxons et Vikings. Vous pouvez lire notre recommandation si vous hésitez à la regarder.