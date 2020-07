Une saison 5 The Last Kingdom, Uthred poursuit sa destinée sur Netflix

Plus de deux mois après la mise en ligne de la quatrième saison, Netflix annonce que Uthred a encore une change de réaliser sa destinée, puisque The Last Kingdom a été officiellement renouvelée pour une saison 5.

Comme ce fut le cas avec les précédentes, cette saison 5 de The Last Kingdom se basera sur deux romans de la série littéraire « Les chroniques saxonnes » de Bernard Cornwell qui lui sert d’inspiration. Il s’agira ainsi des volumes 9 et 10, The Warriors of the Storm et The Flame Bearer.

Pour rappel, The Last Kingdom se centre sur Uhtred (Alexander Dreymon), le fils orphelin d’un noble saxon qui a été kidnappé par des Vikings et fut élevé comme étant l’un d’entre eux. Quand son père adoptif est tué, il décide de regagner le titre qui lui revient et se tourne vers le Wessex pour trouver des alliés. Uthred a alors servi le roi Alfred (David Dawson), avant de nouer des liens avec les membres de sa famille et de se voir régulièrement contraint de faire des choix entre son héritage saxon et sa nature de Viking.

Ainsi, dans la saison 5, suite aux évènements de la saison 4, Uthred se retrouve chargé de l’entrainement Aethelstan, premier né du Roi Edward (Timothy Innes) qui est destiné de prendre la suite de son père sur le trône et de diriger l’Angleterre. Une fois de plus, Uthred est détourné de sa destinée, mais il aura tout de même l’opportunité d’affronter son pire ennemi.

Au casting de The Last Kingdom, nous trouvons Alexander Dreymon, Joseph Millson, Emily Cox, Timothy Innes, Eliza Butterworth, Mark Rowley, Millie Brady, Eva Birthistle, Jeppe Beck Laursen, Stefanie Martini et Eysteinn Sigurðarson.

