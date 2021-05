Pas de saison 6 pour The Last Kingdom, Netflix annonce la fin des Histoires saxonnes

Uhtred of Bebbanburg n’a maintenant plus qu’une saison pour réaliser sa destinée: Netflix a annoncé qu’il n’y aurait pas de saison 6 à The Last Kingdom et que la cinquième, en tournage en Hongrie, serait la dernière.

Lancée en octobre 2015 sur BBC Two avant que Netflix ne devienne son seul diffuseur à partir de la saison 3, The Last Kingdom porte à l’écran les romans de la série littéraire « Les chroniques saxonnes » de Bernard Cornwell. L’histoire nous relate donc les aventures d’Uhtred (Alexander Dreymon), le fils orphelin d’un noble saxon qui a été kidnappé par des Vikings et fut élevé comme étant l’un d’entre eux.

La saison 5 de The Last Kingdom suivra donc Uhtred en charge de l’entrainement d’Aethelstan, premier fils du roi Edward, pour en faire un guerrier. Uthred possède également ses propres ambitions, mais pour réaliser sa destinée, il va devoir faire face à son plus grand ennemi et connaitre ses plus grandes tragédies.

Cette saison porte par ailleurs à l’écran les romans Warriors of the Storm et The Flame Bearer, soit le neuvième et le dixième opus. Ils ne sont pas les derniers de la saga de Bernard Cornwell qui en comprend 13.

La distribution de cette saison 5 de The Last Kingdom accueille par ailleurs Patrick Robinson (Mount Pleasant) dans la peau de Father Benedict, un homme religieux avec un passé trouble; Sonya Cassidy (Humans) dans le rôle de Eadgifu, une saxonne qui arrive à Winchester; et Harry Gilby (Tolkien) qui incarne Aethelstan.

Alexander Dreymon fera par ailleurs ses débuts à la réalisation dans cette dernière saison de The Last Kingdom, tandis que Andy Hay (Lucky Man), Paul Wilmshurst (Strike Back), Anthony Philipson (Our Girl), et Jon East (Pennyworth) réaliseront également des épisodes.

