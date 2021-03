The Lawyer Saison 2 : Frank fait de nouveau face à son pire ennemi, ce dimanche sur Polar+

Plus de deux ans et demi après la diffusion de la première saison, Frank Nordling et sa sœur Sara sont de retour pour la saison 2 de la série suédoise The Lawyer (de son titre original Advokaten), à partir de ce dimanche 14 mars sur Polar+.

Pour rappel, The Lawyer est une série basée sur un concept développé par Jens Lapidus (The Easy Money trilogy), Hans Rosenfeldt (The Bridge) et Michael Hjorth (Sebastian Bergman) qui nous entraine donc en Suède pour résoudre une affaire de meurtre auprès d’un avocat.

La première saison de The Lawyer se focalisait ainsi sur Frank Nordling (Alexander Karim), un jeune et prometteur avocat de la défense qui voit son monde s’écrouler autour de lui quand il apprend la vérité sur la mort de ses parents. Enfants, Frank et sa sœur Sara (Malin Buska) ont en effet été témoins d’une explosion qui tua leur parent. Aujourd’hui, il découvre qui était responsable et se sent dans l’obligation de se venger…

Après les événements du final de la saison 1, Frank et sa sœur adoptive Sara ont repris le cours de leur vie. Cependant, ce n’est que le calme avant la tempête… Car Frank n’a pas seulement mis Thomas derrière les barreaux, mais aussi sa fille Thérèse en utilisant des moyens illégaux. Lorsque la jeune femme est retrouvée morte dans sa cellule, la théorie du suicide est d’abord privilégiée, Frank pense à un meurtre. Ses soupçons, ajoutés à sa culpabilité, vont alors le forcer à faire une nouvelle fois face à son pire ennemi, mais cette fois peut-être pour former une réelle alliance.

Au casting des huit épisodes de cette saison 2 de The Lawyer, on retrouve donc Alexander Karim et Malin Buska, mais également Thomas Bo Larsen, Sara Hjort Ditlevsen, Nicolaj Kopernikus, Johannes Lassen, Liv Mjönes ou encore Henning Valin Jakobsen.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.