The Liberator : Une victoire sanglante revisitée, dès à présent sur Netflix

Pour ce 11 novembre, Netflix met en ligne la première saison de The Liberator, une série de guerres en 4 épisodes qui ne pend pas place durant la Première Guerre mondiale, mais durant la seconde, et que vous pouvez donc découvrir dès maintenant.

Inspirée du livre « The Liberator: One World War II Soldier’s 500-Day Odyssey » d’Alex Kershaw, The Liberator est une série d’animation de Jeb Stuart (Piège de cristal, Le Fugitif) qui adopte un style visuel particulier, exploitant la technologie Trioscope™ qui associe l’image de synthèse et de l’image en prise de vue réelle — à l’image de la rotoscopie employée dans Undone.

Se basant sur des faits réels, The Liberator parle d’une sanglante victoire de la Seconde Guerre mondiale en proposant de suivre l’odyssée du champ de bataille de Felix Sparks, intrépide officier américain, et de son unité d’infanterie qui ont combattu plus de 500 jours pour libérer l’Europe.

Au casting de The Liberator, nous trouvons Bradley James, Martin Sensmeier, Jose Miguel Vasquez, Forrest Goodluck, Bryan Hibbard, Matt Mercurio, Harrison Stone, Billy Breed, Tatanka Means et Kiowa Gordon.

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.