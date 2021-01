The Machinery Saison 1 : La fuite commence pour Olle entre la Norvège et la Suède, ce soir sur Polar+

La nouvelle année commence avec une série suédoise inédite sur Polar+. Intitulée The Machinery, celle-ci prend naturellement la forme d’un thriller qui débute ainsi ce dimanche soir sur la chaine française à partir de 20h50.

Scénarisée par Kjersti Ugelstad et Niclas Ekström, The Machinery débute en nous introduisant à Olle Hultén. Après une réunion au sein de l’entreprise de construction pour laquelle il travaille, Olle se réveille dans sa voiture, sur le ferry qui fait la liaison entre Sandefjord, en Norvège, et Strömstad, en Suède. À côté de lui, il découvre un sac contenant un million de couronnes ainsi qu’un pistolet…

Olle ignore totalement comment il est arrivé sur le ferry avec tout cet argent, mais quand la police se lance à sa poursuite, il sait qu’il est préférable qu’il prenne la fuite. Il découvre rapidement qu’un braquage violent a eu lieu à Sandefjord et qu’il doit trouver ceux qui tentent de le piéger s’il veut s’en sortir.

Au casting de The Machinery, nous trouvons Kristoffer Joner, Julia Schacht, Hanna Alström, Anastasios Soulis, Emilia Roosman, Emil Almén, Rune Temte, Björn Sundquist, Jakob Eklund et Angela Kovacs.

