The Mallorca Files : Une saison 2 déjà commandée pour la nouvelle série policière anglaise qui commence ce soir sur France 2

C’est l’été sur France 2 qui nous entraine sur l’île espagnole de Majorque pour mener des investigations dans la série britannique de BBC One The Mallorca Files, à partir de ce lundi 22 juin à 21h05, et disponible ensuite sur le service de replay france.tv.

Renouvelée pour une saison 2 avant même la diffusion de son premier épisode, The Mallorca Files est une création de Dan Sefton qui suit Miranda Blake, une inspectrice anglaise « pur jus », accro à son travail et sans une once d’humour, qui est initialement détachée pour une mission de courte durée, mais est contrainte de prolonger sa collaboration sur l’île espagnole de Majorque.

Pire encore, elle se voit imposer comme partenaire Max, un flic allemand, débonnaire et jovial. Ce tandem mal assorti s’occupe des affaires impliquant des ressortissants étrangers. Car derrière la carte postale, l’île connait son lot de crimes que notre tandem anglo-allemand résout dans la bonne humeur et en essayant de s’apprivoiser l’un et l’autre.

Composée de 10 épisodes, cette première saison de The Mallorca Files (disponible mi-juillet en DVD) réunit dans sa distribution Elen Rhys, Julian Looman, Maria Fernandez Ache, Tábata Cerezo, Nacho Aldeguer, Carlos Olalla et Tanya Moodie.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.