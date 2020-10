The Mandalorian Saison 2 : La quête Jedi commence pour Mando dès aujourd’hui sur Disney+

Le chasseur de primes a une nouvelle mission dans la saison 2 de The Mandalorian dont la mise en ligne à la semaine débute aujourd’hui en France et dans le monde sur la plateforme de streaming Disney+.

Pour rappel, The Mandalorian est une création de Jon Favreau (Iron Man) qui nous entraine donc dans la franchise Star Wars et prend place quelque temps après la chute de l’Empire et l’émergence du Premier Ordre, soit entre les films Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force.

Dans la première saison, on suivait les aventures d’un chasseur de primes (Pedro Pascal), dans la lignée de Jango et Boba Fett, qui évoluent aux limites de la galaxie, loin de l’autorité imposée par la Nouvelle République. Après une mission menée avec succès, il va se retourner contre son employeur, mettant tout en danger, pour sauver une vie. Il est après cela en fuite, passant d’une planète à l’autre.

Si peu a été révélé sur les nouveaux épisodes composant cette saison 2, les premières images nous indiquent que le Mandalorian continue son road trip en compagnie de Baby Yoda (star de plein de produits dérivés), avec maintenant pour objectif de ramener l’enfant auprès des Jedi. Une aventure qui s’annonce certainement plus que mouvementée.

Rappelons que si Disney+ n’a pas fait d’annonce officielle, la pré-production pour la troisième saison aurait déjà commencé.

Nous retrouverons donc naturellement Pedro Pascal qui prête principalement sa voix au Mandalorian ainsi que Brendan Wayne et Lateef Crowder qui se trouvent la plupart du temps sous l’armure. Giancarlo Esposito, que l’on a pu voir dernièrement dans la saison 2 de The Boys, sera également de nouveau présent dans la peau de Moff Gideon.

La seconde saison de The Mandalorian accueille par ailleurs Rosario Dawson qui endossera le rôle de Ahsoka Tano (Clone Wars), Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze), Michael Biehn (un chasseur de prime), Temuera Morrison ou encore Timothy Olyphant. Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Jon Favreau, Robert Rodriguez et Peyton Reed ont quant à eux réalisé des épisodes de cette saison 2 de The Mandalorian.

