Les Petits Champions : Game Changers : Emilio Estevez entraine une nouvelle équipe de hockey sur glace, dès aujourd’hui sur Disney+

Il n’y a pas que les héros de Marvel sur Disney+. Alors que Falcon et le Soldat de l’Hiver poursuivent donc leurs aventures, la plateforme de streaming nous propose de replonger dans une autre franchise avec Les Petits Champions : Game Changers à partir de ce vendredi 26 mars.

Pour les plus jeunes, Les Petits Champions (de son titre original The Mighty Ducks) est une trilogie de films des années 90 dans laquelle Emilio Estevez jouait Gordon Bombay, un avocat arrêté pour conduite en état d’ivresse était condamné à des travaux d’intérêt général qui le menèrent à devenir entraîneur de hockey sur glace. Il prend alors sous son aile une équipe de jeunes joueurs qui sont les pires de la ligue et a fait d’eux des champions.

Dans Les Petits Champions : Game Changers qui est scénarisée par Josh Goldsmith et Cathy Yuspa, le concept reste relativement le même. Gordon se retrouve à entrainer une nouvelle équipe de jeunes joueurs à la demande de la mère de l’un d’entre eux (jouée par Lauren Graham). Un challenge de taille pour lui et pour ces jeunes.

Au niveau du casting, cette première saison de 10 épisodes de Les Petits Champions : Game Changers rassemble Lauren Graham, Emilio Estevez, Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Luke Islam, Kiefer O’Reilly, Taegen Burns, Bella Higginbotham et DJ Watts.

