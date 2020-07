Une saison 2 pour The Moodys, la famille dysfonctionnelle de FOX sera de retour en 2021

La famille Moody se retrouvera de nouveau sur FOX. Le network américain vient d’annoncer le renouvellement de sa comédie familiale dysfonctionnelle The Moodys pour une saison 2.

Pour rappel, la famille Moody était venue égayer la période de fin d’année de FOX. Remake de la mini-série australienne A Moody Christmas, la première saison de 6 épisodes de The Moodys s’intéressait donc à cette famille de Chicago, où les membres se retrouvent pour passer les fêtes. Nous avions ainsi les parents Sean Jr et Ann, et leurs trois enfants : Sean Jr, le plus âgé et le « raté » qui vit toujours chez ses parents ; Bridget, leur ambitieuse fille ; et Dan, le créatif du clan.

Entre les ruptures, les arrestations et le fait qu’il n’y a qu’une seule salle de bains dans la maison, chacun doit donc gérer les excentricités des autres, mais aussi éviter que ses propres secrets soient découverts.

La famille Moody est incarnée par Denis Leary (Rescue Me), Elizabeth Perkins (Weeds), Jay Baruchel (Man Seeking Woman), Chelsea Frei (Sideswiped) et Francois Arnaud (Midnight, Texas). Maria Gabriela de Faria (Deadly Class), Josh Segarra (Arrow), Kevin Bigley (Sirens), Gerry Dee, Ulka Simone Mohanty (Nina’s World) et Megan Park (The Secret Life of the American Teenager) complètent la distribution.

Avec la saison 2 de The Moodys, FOX proposera donc de reconnecter avec cette famille en dehors de la période estivale. Ambitionnant une diffusion pour la saison télévisuelle 2020-2021, cela ne prendre pas place au cours d’une fête.

La série The Moodys est à ce jour inédite en France.

