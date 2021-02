The Moodys Saison 2 : Toute la famille se réunit de nouveau sur FOX en avril et dès aujourd’hui dans un trailer

Un an et demi après leur première réunion de famille, The Moodys en prépare une nouvelle. Cette fois, ils ne vont pas fêter Noël, puisqu’ils reviennent sur la chaine américaine FOX le 1er avril prochain. En attendant de les retrouver, voici le teaser-trailer.

Si vous n’êtes pas familier avec la famille Moody, elle était venue égayer la période de fin d’année 2019 de FOX. Remake de la minisérie australienne A Moody Christmas, la première saison de 6 épisodes de The Moodys s’intéressait donc à cette famille de Chicago, où les membres se retrouvent pour passer les fêtes. Nous avions ainsi les parents Sean Sr (Denis Leary) et Ann (Elizabeth Perkins), et leurs trois enfants : Sean Jr (Jay Baruchel), le plus âgé et le « raté » qui vit toujours chez ses parents ; Bridget (Chelsea Frei), leur ambitieuse fille ; et Dan (François Arnaud), le créatif du clan.

Dans la saison 2, Sean Sr prépare un road trip avec sa femme pour fêter sa retraite et voit déjà Sean Jr reprendre le business familial. En réalité, Ann ne compte pas prendre la route, étant bien décidée à poursuivre sa propre carrière pour le moment, tandis que Sean Jr n’est définitivement pas prêt à prendre la suite de son père. De son côté, Bridget est au milieu de son divorce et revient chez ses parents le temps que sa maison soit rénovée, et Dan quitte Brooklyn pour vivre à Chicago avec sa petite-amie, Cora (Maria Gabriela de Faria) et prend conscience que sa relation avance plus vite qu’il ne l’avait imaginée. Une fois de plus, la famille Moody est réunie sous un même toit.

La famille Moody est incarnée par Denis Leary (Rescue Me), Elizabeth Perkins (Weeds), Jay Baruchel (Man Seeking Woman), Chelsea Frei (Sideswiped) et Francois Arnaud (Midnight, Texas). Maria Gabriela de Faria, Gerry Dee et Josh Segarra apparaissent en guest star.

