Pas de saison 3 pour The Moodys, FOX fait ses adieux à la famille de Denis Leary

Quand FOX a mis en pause la diffusion de la saison 2 de The Moodys, le sort de la série paraissait fixé. Le network a néanmoins attendu pour le confirmer. Maintenant que tous les épisodes ont pu être proposés, c’est officiel : il n’y aura pas de saison 3.

Une annulation qui ne surprend donc pas pour ce qui semblait à l’origine n’être qu’une mini-série évènementielle pour Noël — développée par Rob Greenberg, Bob Fisher et Tad Quill. Pourtant, FOX avait décidé de ramener The Moodys hors de la saison des fêtes pour une seconde fournée d’épisodes qui est ainsi passée inaperçue.

Si vous n’êtes pas familier avec la famille Moody, elle était venue égayer la période de fin d’année 2019 de FOX. Remake de la minisérie australienne A Moody Christmas, la première saison de 6 épisodes de The Moodys s’intéressait à cette famille de Chicago, où les membres se retrouvent pour passer les fêtes. Nous avions ainsi les parents Sean Sr (Denis Leary) et Ann (Elizabeth Perkins), et leurs trois enfants : Sean Jr (Jay Baruchel), le plus âgé et le « raté » qui vit toujours chez ses parents ; Bridget (Chelsea Frei), leur ambitieuse fille ; et Dan (François Arnaud), le créatif du clan.

Dans la saison 2, Sean Sr prépare un road trip avec sa femme pour fêter sa retraite et voit déjà Sean Jr reprendre le business familial. En réalité, Ann ne compte pas prendre la route, étant bien décidée à poursuivre sa propre carrière pour le moment, tandis que Sean Jr n’est définitivement pas prêt à prendre la suite de son père. De son côté, Bridget est au milieu de son divorce et revient chez ses parents le temps que sa maison soit rénovée, et Dan quitte Brooklyn pour vivre à Chicago avec sa petite-amie, Cora (Maria Gabriela de Faria) et prend conscience que sa relation avance plus vite qu’il ne l’avait imaginée.

Au total, The Moodys compte donc 13 épisodes sur 2 saisons.

