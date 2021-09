The Morning Show Saison 2 : La Matinale de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon reprend dès maintenant sur Apple TV+

The Morning Show fait son retour à l’antenne pour une nouvelle plongée dans les coulisses de la télévision, en compagnie de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. La saison 2 est diffusée à partir de ce vendredi 17 septembre 2021 sur Apple TV+ avec le premier épisode, suivi d’un épisode chaque vendredi jusqu’au 19 novembre.

De quoi parle The Morning Show ?

Pour rappel, The Morning Show est une comédie dramatique développée par Kerry Ehrin (Bates Motel) qui nous emmène — comme le titre le suggère — dans les coulisses d’une émission d’information matinale. Tout a commencé avec Mitch Kessler (Steve Carell), le journaliste-présentateur du fameux Morning Show, qui se fait renvoyer suite à un scandale.

Sa partenaire Alex (Jennifer Aniston) se retrouve à devoir le remplacer. Elle est une vétérane et la chaine décide qu’il serait probablement prudent de commencer à lui chercher également une remplaçante et mise sur Bradley Jackson (Reese Witherspoon).

Au programme de la saison 2…

Après les évènements explosifs de la première saison, la deuxième saison voit l’équipe du Morning Show se relever après les dégâts causés par Alex et Bradley, pour découvrir une chaine transformée et un monde en pleine mutation, où l’identité est fondamentale et où le fossé entre les apparences et la vérité entrent en jeu.

Le casting de The Morning Show

Composée de 10 épisodes, cette saison 2 de The Morning Show réunit donc, aux côtés de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden.

Ils sont rejoints par Greta Lee qui incarne Stella Bak, une enfant prodige du monde de la tech qui rejoint la direction de UBA ; Ruairi O’Connor interprète Ty Fitzgerald, une star futée et charismatique de YouTube ; Hasan Minhaj est Eric Nomani, un nouveau membre de l’équipe du Morning Show ; Holland Taylor interprète Cybil Richards, la perspicace présidente du conseil d’administration d’UBA ; Tara Karsian est Gayle Berman, une productrice ; Valeria Golino incarne Paola Lambruschini, une réalisatrice de documentaires et Julianna Margulies est Laura Peterson, une présentatrice d’UBA.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.