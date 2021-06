Une saison 2 pour The Mosquito Coast, Justin Theroux et sa famille poursuivent leur fuite sur Apple TV+

Alors que la première saison de The Mosquito Coast est sur le point de se conclure sur la plateforme de streaming Apple TV+, il est annoncé que cela ne marquera pas la fin de la série, puisqu’une saison 2 a été officiellement commandée.

Ainsi, comme toutes les séries Apple TV+, The Mosquito Coast qui, trente-cinq ans après le film de Peter Weir avec Harrison Ford en tête d’affiche, nous propose une nouvelle vision du roman écrit par Paul Theroux a satisfait les attentes de la plateforme et l’histoire se poursuivra alors au-delà de ses 7 premiers épisodes.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série de Neil Cross et Tom Bissell dans laquelle Justin Theroux (The Leftovers) reprend le rôle d’Allie Fox, l’intrigue s’éloigne du matériel d’origine pour suivre Fox qui ne quitte pas les États-Unis avec sa famille pour fuir son mode de vie consumériste et former sa propre société en Honduras, mais parce qu’il est recherché par le gouvernement américain.

Au niveau de la distribution, Justin Theroux est entouré dans cette première saison de The Mosquito Coast par Melissa George, Gabriel Bateman, Logan Polish et Kimberly Elise.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.