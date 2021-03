The Nevers Saison 1 : Les femmes de l’ère victorienne trouvent leur pouvoir, dans 2 semaines sur HBO et OCS

Les X-Men à l’ère victorienne ? Voilà en tout cas ce que semble nous annoncer en partie The Nevers, la nouvelle série HBO dont la diffusion des 6 premiers épisodes débutera le 11 avril sur HBO Max et le lendemain sur OCS en France.

Création de Joss Whedon, The Nevers prend place durant les dernières années du règne de Victoria où Londres voit surgir ce qu’on appelle les “Touched”, c’est à dire des personnes — principalement des femmes — qui manifestent soudainement des capacités anormales, certaines tout à fait charmantes et d’autres terrifiantes.

Parmi elles se trouvent Amalia True (Laura Donnelly), une mystérieuse veuve, et Penance Adair (Ann Skelly), une brillante inventrice. Ensemble, elles apportent leur soutien à cette nouvelle classe de marginaux, et affrontent tous les groupes et forces qui se trouvent sur la route.

Notons que si ces six épisodes se trouvent sous la houlette de Joss Whedon, ce dernier a depuis quitté la série et la suite de cette première saison qui arrivera plus tard se fait maintenant sous la supervision de la scénariste Philippa Goslett qui a été choisi comme nouveau showrunner.

The Nevers met à l’affiche Laura Donnelly, Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Ann Skelly, Ben Chaplin, Pip Torrens, Amy Manson, Nick Frost, Eleanor Tomlinson, Denis O’Hare, Zackary Momoh et Rochelle Neil.

