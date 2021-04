The Nevers Saison 1 : Une touche de pouvoir peut changer le monde, dès dimanche sur HBO (et le lendemain sur OCS)

Les femmes de l’ère victorienne trouvent leur pouvoir dans The Nevers, la nouvelle série HBO dont la diffusion des 6 premiers épisodes débute ce dimanche 11 avril sur HBO Max et le lendemain sur OCS en France.

Création de Joss Whedon, The Nevers prend place dans les dernières années de l’époque victorienne, alors que la ville de Londres est assaillie par les « Touchées » : des personnes, principalement des femmes, qui se retrouvent soudainement dotées d’aptitudes extraordinaires. Certaines sont charmantes, d’autres très dérangeantes…

Parmi elles, Amalia True (Laura Donnelly) est une mystérieuse veuve au coup de poing un peu trop facile et Penance Adair (Ann Skelly), une jeune et brillante inventrice. Elles sont toutes deux à la tête de cette nouvelle classe. Elles créent alors un foyer pour les « Touchées », tout en combattant les forces de… enfin, à peu près toutes les forces — pour faire de la place à celles et ceux que l’histoire, telle que nous la connaissons, aimerait oublier…

Cette première saison de The Nevers doit normalement se composer de 12 épisodes, mais a été scindée en deux, et la seconde partie sera diffusée plus tard de l’année, marquée également par un changement de showrunner avec Philippa Goslett prenant la place de Whedon à la tête de la série.

La distribution de The Nevers réunit Laura Donnelly, Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Ann Skelly, Ben Chaplin, Pip Torrens, Amy Manson, Nick Frost, Eleanor Tomlinson, Denis O’Hare, Zackary Momoh et Rochelle Neil.

