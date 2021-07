The North Water : Jack O’Connell embarque pour une dangereuse expédition en Arctique, dès demain sur AMC+

Quelques années après la première saison de The Terror, BBC Two et AMC+ nous invite à un nouveau dangereux et violent voyage dans l’arctique avec The North Water, qui sera diffusée à partir du 15 juillet sur la plateforme américaine (il n’y a pas encore de date du côté anglais).

Andrew Haigh adapte présentement son propre roman, publié en France sous le titre Dans les eaux du Grand Nord. L’histoire suit Patrick Sumner (Jack O’Connell), un ancien chirurgien de l’armée britannique traînant une mauvaise réputation, et qui n’a pas de meilleure option que d’embarquer sur le Volunteer, un baleinier du Yorkshire en route pour les eaux riches du Grand Nord.

Mais alors qu’il espère trouver du répit à bord, un garçon de cabine est découvert brutalement assassiné. Pris au piège dans le ventre du navire, Sumner rencontre le mal à l’état pur en la personne d’Henry Drax (Colin Farrell), un harponneur brutal et sanguinaire. Tandis que les véritables objectifs de l’expédition se dévoilent, la confrontation entre les deux hommes se jouera dans les ténèbres et le gel de l’hiver arctique.

Se composant au total de 4 épisodes, The North Water met donc en scène Jack O’Connell et Colin Farrell, mais aussi Stephen Graham, Tom Courtenay, Peter Mullan, Sam Spruell et Roland Møller.

