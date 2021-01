Une saison 2 pour The Offenders, BBC One renouvèle déjà la série de Stephen Merchant

La première saison de The Offenders n’est pas finie de tourner, mais cela n’empêche pas la série de décrocher déjà une saison 2. BBC One vient en effet d’annoncer le renouvellement de la série créée par Stephen Merchant.

The Offenders suit sept étrangers venant de background complètement différents et qui doivent faire ensemble du travail d’intérêt général à Bristol. En apparence, ils sont tous plus ou moins des clichés, mais ils vont progressivement lever le voile et révéler qui se cache derrière pour exposer ce qui a fait d’eux les personnes qu’ils sont maintenant. Une amitié improbable va ainsi émerger, alors que leurs vies privées entrent en collision et que le groupe se retrouve à s’unir pour protéger l’un d’entre eux d’une dangereux gang criminel de la vie.

La série met par ailleurs en scène Christopher Walken dans la peau de Frank, un malfrat invétéré qui cherche à reconnecter avec sa famille tandis que Stephen Merchant joue Greg, un avocat qui fait face à son divorce, un environnement professionnel malsain et de nombreux hommes avec des couteaux. Rhianne Barreto (Honour), Gamba Cole (Soon Gone: A Windrush Chronicle), Darren Boyd (Killing Eve), Clare Perkins (EastEnders), Eleanor Tomlinson (Poldark). Nina Wadia (Bend It Like Beckham) et Dolly Wells (Dracula) complètent la distribution.

Le tournage de The Offenders avait bel et bien commencé en mars 2020, mais avait dû être stoppé à cause de la pandémie à peine 12 jours après. BBC a alors demandé à Merchant s’il était intéressé par écrire une saison 2, ce qui était à l’évidence le cas. Le plan est maintenant de tourner les deux saisons à la suite. La production a repris en fin d’année dernière et le tournage devrait dès lors se poursuivre jusqu’à octobre 2021 pour filmer les douze épisodes (six épisodes par saison).

Ce renouvellement si tôt aura permis à Stephen Merchant d’adapter ses intrigues en conséquences, tandis que cela a permis à l’équipe de construire des décors et de limiter les prises de vues en extérieur. Qui plus est, le tournage a été organisé de telle façon que Walken n’a pas encore repris et devrait ainsi reprendre en mars pour filmer, une mesure ayant pour but d’assurer plus de sécurité face à la pandémie.

La première saison de The Offenders devrait arriver plus tard dans l’année sur BBC One et BBCiPlayer.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.