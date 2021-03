The One Saison 1 : Trouvez votre âme sœur grâce à votre ADN, dès à présent sur Netflix

Continuant à proposer des projets dont le pitch semble sortir tout droit d’un épisode de Black Mirror, Netflix vient tout juste de mettre en ligne l’intégralité de la première saison de la série britannique The One.

Création de Howard Overman (Misfits, Future Man), The One s’inspire d’un livre de John Marrs pour explorer un principe singulier : et si nous pouvions trouver notre partenaire idéal en comparant nos ADN ?

L’histoire se déroule dans un futur proche où un test ADN permet d’identifier le partenaire idéal, la seule personne dont on est génétiquement prédisposé à tomber passionnément amoureux. Même si vous êtes heureux en amour, ne vous êtes-vous jamais demandé s’il existait quelqu’un d’autre sur terre qui vous correspondait davantage ? Et si un simple échantillon de cheveux suffisait pour trouver cette âme sœur ? L’idée est simple, mais ses implications sont phénoménales.

Au casting de cette première saison de The One, nous trouvons Hannah Ware, Zoë Tapper, Dimitri Leonidas, Amir El-Masry, Lois Chimimba, Eric Kofi-Abrefa, Pallavi Sharda, Jana Pérez, Diarmaid Murtagh, Gregg Chillin, Wilf Scolding, Stephen Campbell Moore, Simone Kirby, Albano Jerónimo et Miguel Amorim.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.