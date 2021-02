The One Saison 1 : Trouvez votre âme sœur grâce à votre ADN, dans deux semaines sur Netflix

Continuant à proposer des projets dont le pitch semble sortir tout droit d’un épisode de Black Mirror, Netflix mettra en ligne la première saison de la série britannique The One à partir du vendredi 12 mars.

Création de Howard Overman (Misfits, Future Man), The One s’inspire d’un livre de John Marrs pour explorer un principe singulier : et si nous pouvions trouver notre partenaire idéal en comparant nos ADN ?

L’histoire se déroule dans un futur proche où un test ADN permet d’identifier le partenaire idéal, la seule personne dont on est génétiquement prédisposé à tomber passionnément amoureux. Même si vous êtes heureux en amour, ne vous êtes-vous jamais demandé s’il existait quelqu’un d’autre sur terre qui vous correspondait davantage ? Et si un simple échantillon de cheveux suffisait pour trouver cette âme sœur ? L’idée est simple, mais ses implications sont phénoménales.

Au casting de cette première saison de The One, nous trouvons Hannah Ware, Zoë Tapper, Dimitri Leonidas, Amir El-Masry, Lois Chimimba, Eric Kofi-Abrefa, Pallavi Sharda, Jana Pérez, Diarmaid Murtagh, Gregg Chillin, Wilf Scolding, Stephen Campbell Moore, Simone Kirby, Albano Jerónimo et Miguel Amorim.

