The Order Saison 2 : Le conflit entre loups-garous et sorciers se poursuit dès à présent sur Netflix

Plus d’un an après la mise en ligne de la première saison de The Order, la série d’horreur/fantasy fait son retour sur Netflix avec sa saison 2 disponible à partir de ce jeudi 18 juin sur la plateforme.

Vous ne connaissez pas The Order ? Cette série de Dennis Heaton (Ghost Wars, Motive) et Shlley Eriksen suit le nouvel étudiant Jack Morton (Jake Manley), un jeune homme bien décidé à venger la mort de sa mère. Pour y parvenir, il rejoint la société secrète appelée The Order. Plus Jack s’immerge dans cet univers et plus il met à jour de sombres secrets de famille et se retrouve pris dans une guerre sans merci entre loups-garous et sorciers.

En saison 2 de The Order qui se compose de 10 épisodes, la ligne existante entre le bien et le mal devient de plus en plus trouble. Les Chevaliers luttent pour retrouver les souvenirs que The Order leur a volés et ils souhaitent obtenir vengeance. Cependant, celle-ci est difficile à planifier lorsque l’on doit aussi se battre contre des magiciens tueurs, des cultes étranges et des démons. Avec tout ça, il n’y a clairement pas le temps d’aller en cours !

La distribution de The Order rassemble, aux côtés de Jake Manley, Sarah Grey (Stargirl dans Legends of Tomorrow), Sam Trammell (True Blood), Max Martini (The Unit) ou encore Katharine Isabelle (Hannibal).

