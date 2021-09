The Orville Saison 3 : L’aventure reprendra en mars sur Hulu

Voilà déjà plus de deux ans que la saison 2 de The Orville a été diffusée sur la chaine américaine FOX et son retour se fait attendre. Il faudra d’ailleurs patienter encore un peu avant de découvrir la saison 3, puisque la série qui est dorénavant proposée sur la plateforme de streaming Hulu fera son retour le 10 mars 2022.

Avec la pandémie, le tournage de la saison 3 de The Orville a accumulé beaucoup de retard, mais est désormais terminé. Cela ne nous permet pas pour autant d’avoir des images inédites ou une idée de la direction que prendra le show qui, pourtant, se voit affublé d’un sous-titre qui annone du changement : The Orville: New Horizons.

Quoi qu’il en soit, Hulu proposera une diffusion à la semaine — on peut s’attendre à la suivre de la même manière en France sur Disney+ Star. La plateforme nous offre pour patienter un petit teaser.

Pour ce qui en est de la distribution de cette saison 3 de The Orville, il a été confirmé que nous retrouverons Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Jessica Szohr, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson et Chad L. Coleman. Décédé récemment, le comédien Norm Macdonald pourra également être entendu, puisqu’il a enregistré il y a un moment les dialogues du gélatineux lieutenant Yaphit.

En ce qui concerne les guest stars, on sait que Anne Winters (13 Reasons Why) et Eliza Taylor (The 100) doivent apparaitre.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.